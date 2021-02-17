Байден назвал главную террористическую угрозу США

Белые расисты — это главная террористическая угроза внутри США. Такое мнение выразил президент страны Джо Байден, фрагмент его выступления опубликован телеканалом CNN.

Американский лидер назвал сторонников превосходства белой расы и членов Ку-клукс-клана «самыми опасными людьми в США». «Я позабочусь о том, чтобы мое министерство юстиции и его отдел по гражданским правам обратили пристальное внимание именно на этих людей. Я позабочусь о том, чтобы мы, по сути, сосредоточились на борьбе с ростом движения превосходства белых», — заявил Байден.

Политик подчеркнул, что сторонники этих взглядов «душевнобольные и опасные люди». По его словам, новая администрация изучит влияние бывших военных и полицейских на рост популярности этого движения.

Ранее стало известно, что две сотрудницы администрации президента США в области окружающей среды, которых назначил избранный президент Джо Байден, считают системный расизм одной из важных причин негативного изменения климата. Отмечается, что проблемы климата наряду с вопросами социальной справедливости будут центральными для новой американской администрации.