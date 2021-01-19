В администрации Байдена назвали расизм причиной изменения климата

Две сотрудницы администрации президента США в области окружающей среды, которых назначил избранный президент Джо Байден, считают системный расизм одной из важных причин негативного изменения климата. Об их высказываниях напомнило издание The Daily Wire.

Мэгги Томас, которая будет отвечать за персонал в департаменте внутренней климатической политики, составляла план, по которому государство обязано будет потратить триллионы долларов на регулирование этой области. Она предлагала создать «общегосударственную инициативу по экологической справедливости», которая обеспечит равенство, справедливость и инклюзивность политики государства в этой области.

Сесилия Мартинез, которая займет должность «директора по экологической справедливости», состояла в комиссии по климату палаты представителей США. В 2019 году комиссия выпустила доклад о соответствующих проблемах.

В нем Мартинез писала, что «системный расизм остается серьезной проблемой на пути достижения здоровой планеты» и призывала сконцентрироваться на справедливости в сфере окружающей среды.

Отмечается, что проблемы климата наряду с вопросами социальной справедливости будут центральными для новой американской администрации. Ожидается, что в первый день своего правления Байден вернет страну в Парижское соглашение по климату