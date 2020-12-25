В США «Щелкунчика» посчитали расистским и унизительным

Представители танцевального сообщества США посчитали балет «Щелкунчик» расистским и унизительным. Об этом сообщает журналист Хуан Портер II из газеты The Christian Science Monitor.

По его словам, одним из примеров расизма в спектакле является сцена с появлением участников балета, которые представляют сладости и напитки различных культур. Журналист подчеркивает, что традиционные костюмы и хореография лишь провоцируют унизительные и оскорбительные стереотипы. Так, например, исполнитель китайского танца выступает с выкрашенным в желтый цвет лицом.

Отмечается, что в США вызывает вопросы и аристократическое происхождение главных героев балета. «Аристократические истоки» семьи в центре сюжета связывают с традицией белого превосходства.

Ранее актер Энтони Маки, известный по роли Сокола во франшизе «Мстители», раскритиковал киностудию Marvel за отсутствие расового разнообразия в фильмах. Создателей картины «Черная пантера» он и вовсе обвинил в расизме, поскольку в ней, в противовес остальным фильмам киностудии, снимаются в основном темнокожие актеры.