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В США темнокожие добились сноса памятника освободителю от рабства

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В американском Бостоне демонтировали памятник 16-му президенту США Аврааму Линкольну, освободившему страну от рабства. Об этом сообщает «Голос Америки».

По словам мэра города Марти Уолша, мемориал в память об освобождении рабов, который установили в 1879 году, вызывал дискомфорт у местных жителей и гостей города. Дело в том, что освобожденный раб на скульптуре выглядел так, будто склонился у ног президента. Многие увидели в этом признаки расизма. После многочисленных жалоб темнокожих американцев мемориал решили демонтировать.

Ранее сообщалось, что 19-летнюю американскую студентку сначала выгнали из команды черлидеров, а затем отчислили из колледжа за видео четырехлетней давности, в котором она сказала слово «негр». Ролик опубликовал ее однокурсник.

В конце мая в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны») после смерти охранника Джорджа Флойда в результате грубого ареста. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.

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