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Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter в Нью-Йорке

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Фото: Brendan McDermid / Reuters

В Нью-Йорке автомобиль въехал в группу протестующих, среди которых были активисты движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»). Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел после 16.00 в пятницу, 11 декабря (0:00 мск субботы), в районе Манхэттен. По данным издания, машина резко поехала вперед, растолкав протестующих, а затем промчалась через перекресток, сбив еще больше пешеходов, в том числе на велосипедах. В результате происшествия пострадали семь человек, некоторые из них госпитализированы.

За рулем транспортного средства находилась женщина. Она не пыталась покинуть место аварии и дождалась сотрудников полиции.

Как уточняет NBC News, митингующие выступали в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси. В демонстрации участвовали 40-50 человек. Водителя врезавшего в людей автомобиля задержали и в настоящее время допрашивают.

Название движения BLM созвучно с главным лозунгом протестов, охвативших десятки американских городов: их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.

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