Лану Дель Рей обвинили в расизме из-за отсутствия темнокожих на обложке альбома

Американскую исполнительницу Лану Дель Рей обвинили в расизме из-за отсутствия темнокожих на обложке ее грядущего альбома Chemtrails Over the Country Club. Скандал разгорелся под одним из ее постов в Instagram.

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В то время как одних пользователей смутило качество и композиция снимка, в связи с чем они посоветовали артистке выбрать другую обложку для релиза, других возмутило то, что на снимке запечатлены лишь белые женщины. Еще большее возмущение вызвал поясняющий комментарий, который певица опубликовала чуть позднее.

Лана Дель Рей написала, что на фотографии — ее лучшие подруги, некоторые из которых имеют мексиканские корни. «За 11 лет работы я всегда был чрезвычайно инклюзивна, даже не прилагая усилий. Мои лучшие друзья — рэперы, мои парни были рэперами. У меня есть близкие друзья со всего мира, поэтому, прежде чем вы снова будете комментировать проблему цветных людей, вспомните, что я не штурмую Капитолий, я буквально меняю мир, обнажая свою жизнь, мысли и любовь 24 часа в сутки. Уважайте это», — отметила исполнительница.

Фото опубликовано @lanadelrey

В прошлом году Лану Дель Рей также обвиняли в расизме из-за критики таких темнокожих звезд, как Бейонсе, Никки Минаж и Doja Cat. В ответ она пояснила, что хоть и выразила недовольство творчеством перечисленных знаменитостей, они все равно являются ее самыми любимыми артистками.