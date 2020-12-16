Американская певица Лана Дель Рей выйдет замуж за бойфренда Клэйтона Джонсона. Пара обручилась после полугода отношений, сообщает портал US Weekly.

Фанаты 35-летней артистки заметили обручальное кольцо у нее на пальце во время появления Дель Рей на вечернем шоу Джимми Фэллона 14 декабря. Источник также подтвердил журналистам эту информацию, заявив, что Джонсон сделал певице предложение совсем недавно. Представитель Дель Рей отказался комментировать произошедшее.

Ранее Лана Дель Рей раскритиковала ряд поп-артисток, включая Бейонсе, за песни про «**** [секс] и измены». Артистка призналась, что ей надоело, что женщины из индустрии музыки обвиняют ее в восхвалении насилия, в то время как она — просто известная персона, которая поет о реальных вещах.

В марте певица рассталась с 46-летним полицейским Шоном Ларкиным, с которым встречалась с 2019 года.