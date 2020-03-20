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Лана Дель Рей рассталась с полицейским

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Фото: Globallookporess.com

Американская певица Лана Дель Рей и офицер полиции Шон Ларкин расстались. Об этом 46-летний полицейский рассказал в интервью New York Times.

Ларкин подчеркнул, что они остались друзьями. «Мы все еще общаемся и все такое, просто сейчас у нас обоих довольно загруженный график», — объяснил он.

О том, что 34-летняя Лана Дель Рей встречается с офицером полиции, стало известно в октябре 2019 года. В декабре артистка опубликовала в соцсетях их совместное фото, однако позже удалила пост. В конце января 2020-го исполнительница привела Ларкина на церемонию вручения музыкальной премии Грэмми.

В 2018 году на Лану Дель Рей набросился поклонник. Инцидент произошел во время концерта в бельгийском Антверпене.

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