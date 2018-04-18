На Лану Дель Рей совершено нападение

Поклонник набросился на американскую певицу Лану Дель Рей. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время концерта в бельгийском Антверпене. По словам очевидцев, «безумный фанат» перелез через ограждение и прыгнул на исполнительницу, повалив ее на пол.

Нападение было совершено в конце выступления, когда артистка покидала зал. Охрана быстро увела певицу в безопасное место.

В феврале сообщалось, что фанат Владимира Путина попытался похитить Лану Дель Рей. Мужчину обвиняют в попытке похищения с применением оружия и преследовании, отягченном угрозами.

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