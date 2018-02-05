Фанат Путина попытался похитить Лану Дель Рей

Полиция задержала 43-летнего Майкла Ханта, который собирался похитить американскую певицу Лану Дель Рей. Подозреваемого обнаружили неподалеку от места проведения концерта артистки, пишет Orlando Sentinel.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчины складной нож. Отмечается, что Хант публиковал в соцсетях посты, в которых якобы угрожал Дель Рей. На своей странице в Facebook задержанный признается певице в любви и утверждает, что «скоро они наконец будут вместе».

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«Когда мы с Ланой наконец будем вместе, я помогу ей закончить ее тур, мы будем танцевать и разговаривать. Потом мы поймем, что мы будем делать с детьми. У меня будет сын по имени Донни», — рассказал Хант в одной из видеозаписей, опубликованных на его странице. В том же ролике мужчина похвалил президента России Владимира Путина, назвав его прекрасным лидером мирового уровня.

Мужчину обвиняют в попытке похищения с применением оружия и преследовании, отягченном угрозами.

В январе Дель Рей сообщила, что музыканты из Radiohead хотят получить 100 процентов доходов от трека Get Free, мелодия которого им показалась схожей с мелодией их хита Creep. После этого фанаты певицы атаковали страницу британской группы в Instagram, заполнив комментарии ругательствами и эмодзи, изображающими фекалии, крыс и деньги.

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