Фанаты Ланы Дель Рей закидали Radiohead эмодзи-какашками

Поклонники американской певицы Ланы Дель Рей атаковали страницу британской группы Radiohead в Instagram после того, как артистка пожаловалась на судебный иск по делу о плагиате от участников коллектива.

Воинствующие поклонники заполнили комментарии к постам музыкантов ругательствами и эмодзи, изображающими фекалии, крыс и деньги.

Фанаты 32-летней исполнительницы заявили, в частности, что Radiohead — никому не известная группа, а песня Дель Рей Get Free, в которой рок-коллектив обнаружил плагиат на композицию Creep — гораздо лучше, чем вся дискография британцев. Многие также принялись коверкать название группы, называя ее «Радиокрысы», «Радиомертвы» и «Радиокто?».

8 января Дель Рей сообщила, что участники Radiohead хотят получить 100 процентов доходов от трека Get Free, мелодия которого им показалась схожей с мелодией их хита Creep. «В течение нескольких месяцев я предлагала до 40 процентов, но они примут только 100. Их адвокаты неумолимы, так что будем решать вопрос в суде», — подчеркнула певица.

В сентябре 2017 года российский музыкант Андрей Макаревич обвинил Radiohead в плагиате. Судиться с британцами он отказался.

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