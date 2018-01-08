Radiohead обвинили Лану Дель Рей в плагиате

Группа Radiohead обвинила Лану Дель Рей в плагиате. Об этом певица сообщила в своем Twitter.

Речь идет о композиции Get Free, в которой британские музыканты услышали схожую мелодию из их хита Creep.

«Я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, Radiohead утверждает обратное. Они хотят получить 100 процентов от публикации. В течение нескольких месяцев я предлагала до 40 процентов, но они примут только 100. Их адвокаты неумолимы, так что будем решать вопрос в суде», — написала Лана Дель Рей.

В сентябре 2017 года российский музыкант Андрей Макаревич обвинил Radiohead в плагиате. «Очень некрасиво группа содрала свой клип Lift с нашего клипа "Место где свет" — мы его сняли с "Машиной [времени]" 11 сентября 2001 года», — заявил артист.