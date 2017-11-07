Победительницу стихотворного конкурса Кадырова обвинили в плагиате

Журналисты обнаружили плагиат в стихотворении о президенте Владимире Путине, с которым девятилетняя Хеда Ибахиева выиграла в конкурсе главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится в материале издания «Юга.ру».

Как пишет издание, практически идентичный текст был опубликован в интернете около трех лет назад. При этом в описании конкурса значилось, что подарок достанется лучшему чтецу, а в самом ролике глава Чечни пообещал iPhone «сочинившему лучшее стихотворение».

Кадыров объявил конкурс на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине в День народного единства 4 ноября. За сутки с хештегом #НашПрезидентПутин было опубликовано более трех тысяч стихотворений, победителем стала ученица третьего класса села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Хеда Ибахиева, об этом Кадыров объявил в своем Instagram.

Победительница отметила, что не будет пользоваться подарком и решила хранить его два-три года, пока не подрастет.