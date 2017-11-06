Получившая iPhone X от Кадырова девочка отказалась пользоваться подарком

Девятилетняя Хеда Ульбиева, получившая от главы Чечни iPhone X за стихотворение о Путине, не пользуется подарком. Девочка решила хранить его два-три года, пока не подрастет, рассказала она агентству РИА Новости в понедельник, 6 ноября.

Школьница считает, что «айфоны, как джинсовые вещи, из моды не выходят», поэтому смартфон не устареет за это время. Также она рассказала, что участвовала в конкурсе не ради телефона. «Я не хотела iPhone, я больше всего хотела увидеть Рамзана Кадырова, но его там [на церемонии вручения приза в министерстве по делам молодежи Чечни] не было», — пояснила Хеда.

Материалы по теме Плач колхозника Почему все ненавидят iPhone X

В будущем Ульбиева намерена стать врачом-кардиологом, хотя любит участвовать в разных конкурсах. Мама девочки рассказала, что ее отец, сотрудник аэропорта города Грозный, получает надбавку к зарплате по 1,2 тысячи рублей в год за успехи дочери на различных олимпиадах и соревнованиях по всем предметам.

Кадыров объявил конкурс на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине в День народного единства, 4 ноября. Глава Чечни обещал вручить победителю iPhone X, который, в свою очередь, получил в подарок от чеченской команды КВН. За сутки под хештегом конкурса #НашПрезидентПутин было опубликовано более трех тысяч стихотворений, победителем стала ученица третьего класса села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Хеда Ибахиева.

В 2015 году Кадыров и рэпер Тимати отказались от использования iPhone в пользу YotaPhone.