Американская певица и поэтесса Лана Дель Рей выделила 350 тысяч долларов на благотворительность. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Артистка решила перевести деньги благотворительному фонду, который помогает индейскому народу навахо. На эти деньги, полученные Дель Рей в форме аванса за ее книгу «Виолетта, склонившаяся над травой» (Violet Bent Backwards over the Grass), проект Dig Deep Water предоставит нескольким общинам чистую воду.

«Какими бы ни были результаты выборов, помните, что каждый из нас может ярко сиять и вносить вклад в наш мир своим собственным индивидуальным способом», — заявила певица. Ранее Дель Рей не поддерживала никаких благотворительных инициатив, но отметила, что в течение года сделает еще несколько пожертвований.

Сборник певицы «Виолетта, склонившаяся над травой» появился в конце сентября 2020 года в бумажном формате, а также в виде аудиокниги. В начале октября певицу осудили за публичный выход в маске на лице, бесполезной при защите от коронавируса.