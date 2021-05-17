Британские солдаты НАТО подрались с жителями эстонского города

Британские солдаты подрались с местными жителями в эстонском городе Тапа. Об этом сообщает издание Virumaa Teataja.

Инцидент произошел 15 мая. Глава патрульной службы Тауно Лемпу рассказал, что военнослужащие НАТО пришли в ресторан быстрого питания и начали оказывать знаки внимания местной жительнице. Соотечественники женщины сочли поведение солдат «неприемлемым», и завязалась потасовка.

К приезду военной полиции ситуация успокоилась, стороны конфликта отказались от претензий друг к другу. За медицинской помощью также никто не обращался.

Международный батальон НАТО расквартирован в Тапе с апреля 2017 года. Там несут службу солдаты из Великобритании, Франции и Дании. Войска альянса вошли на территорию Эстонии по ее просьбе.

В 2018 году три офицера британской армии, находившиеся в Латвии в составе контингента войск НАТО, устроили драку с полицейскими Риги. При этом военнослужащие (предположительно, лейтенанты или капитаны) находились в нетрезвом состоянии. Для усмирения дебоширов полицейским пришлось применить перцовый газ. Один из офицеров был задержан правоохранителями на несколько часов, после чего все они были доставлены в свои воинские части сотрудниками военной полиции Латвии и Канады.

В 2017 году в литовском городе Йонава неизвестные избили четырех военнослужащих бундесвера из состава батальона НАТО, развернутого в республике. Пострадавшие в стычке немецкие военнослужащие также находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства инцидента не уточнялись.