Военный год притворялся беженцем и планировал теракт

Немецкий военный год притворялся беженцем из Сирии и планировал теракт. Об этом сообщает Deutsche Welle.

32-летний лейтенант Франко Альбрехт (Franco Albrecht) выдавал себя за сирийского продавца фруктов, который просит политического убежища в Германии. Он поменял имя на вымышленное и был официально зарегистрирован, как беженец, проживающий в Баварии.

Прокуратура обвинила офицера в подготовке «серьезного акта насильственной подрывной деятельности». По данным расследования, он воровал оружие и боеприпасы с военной базы, чтобы организовать теракт против лидеров страны. Отмечается, что украденную взрывчатку он прятал в туалетах аэропорта Вены.

Службы безопасности заявляют, что Альбрехт придерживался праворадикальных взглядов и планировал использовать оружие против высокопоставленных политиков и общественных деятелей, которые «дружественны к беженцам». В казарме военного были найдены вещи с символикой нацистской Германии.

В случае признания вины лейтенанту грозит до 10 лет лишения свободы. Суд над ним пройдет в августе.

18 мая председатель бундесвера Андре Вюстнер сообщил, что в рядах вооруженных сил Германии есть доля нацистов и ультраправых, но она не велика и не является серьезной проблемой. Он связал новый культ Гитлера в армии с «простым механизмом соблазнения соцсетей».