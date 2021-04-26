Неизвестный совершил шесть нападений на синагоги за два дня

Неизвестный за два дня совершил шесть нападений на синагоги в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, атаке подверглись четыре синагоги в районе Ривердейл, причем две из них дважды. Неизвестный выбил камнями стекла в дверях синагог. Все нападения произошли либо поздно ночью, либо рано утром. Судя по камерам видеонаблюдения, за ними стоит один и тот же человек.

Полиция расследует происшествие как преступление на почве ненависти.

Ранее сообщалось, что количество инцидентов, связанных с внутренним терроризмом, достигло нового максимума в США, главным образом за счет сторонников белого превосходства, антимусульманских и антиправительственных экстремистов. Жертвами атак стал широкий слой американского общества, включая чернокожих, евреев, иммигрантов, представителей ЛГБТК, азиатов и других цветных людей.