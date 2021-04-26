Мир
 
Последние новости
В Иране рассказали о «грубом и недипломатичном языке» в разговорах с Лавровым
Кипр начнет принимать россиян без ограничений при одном условии
Глава СК заинтересовался делом о нападении с ножом на сестру депутата Госдумы
Легендарный магазин из 90-х вновь откроется в центре Москвы
Бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам сравнили
Доронину вернули к руководству МХАТом из-за нарушений в театре
Канцлер Австрии выступил против новых санкций в отношении России
Sony признала проблемы PlayStation
Путин призвал резервистов на военные сборы
ОПГ сбыла миллиард фальшивых рублей через магазин «Банк России» в Hydra
Новости партнеров
Прослушать новость

Неизвестный совершил шесть нападений на синагоги за два дня

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: NYPD

Неизвестный за два дня совершил шесть нападений на синагоги в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, атаке подверглись четыре синагоги в районе Ривердейл, причем две из них дважды. Неизвестный выбил камнями стекла в дверях синагог. Все нападения произошли либо поздно ночью, либо рано утром. Судя по камерам видеонаблюдения, за ними стоит один и тот же человек.

Полиция расследует происшествие как преступление на почве ненависти.

Ранее сообщалось, что количество инцидентов, связанных с внутренним терроризмом, достигло нового максимума в США, главным образом за счет сторонников белого превосходства, антимусульманских и антиправительственных экстремистов. Жертвами атак стал широкий слой американского общества, включая чернокожих, евреев, иммигрантов, представителей ЛГБТК, азиатов и других цветных людей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
NYPD investigates 6 attacks at 4 synagogues over a two-day span
В США заметили подъем внутреннего терроризма
Протесты против ненависти к азиатам прошли в США