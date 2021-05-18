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В армии Германии высказались о нацистах в своих рядах

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Фото: Michele Tantussi / Reuters

В рядах вооруженных сил (ВС) Германии есть доля нацистов и ультраправых, но эта доля не велика и не является серьезной проблемой, как считает председатель бундесвера Андре Вюстнер. Об этом сообщает издание The Courier.

В свете недавно обнаруженного экстремистского чата немецких военных, Вютнер признал существование нацистов среди немецких служащих, однако уточнил, что это единичные случаи. Тем не менее, по его мнению, даже единичные случаи — «это слишком много». Он связал новый культ Гитлера в армии с «простым механизмом соблазнения соцсетей».

«У нас были подозрения, но очень немногие из них были подтверждены. В бундесвере работает 250  тысяч человек. Если учесть ежегодный процент регенерации не более 15 тысяч человек, то этот процент находится в пределах "одной промилле"», — пояснил Вюстнер.

Ранее был обнаружен чат правоэкстремистской группы немецких военнослужащих, в котором распространялись нацистские материалы, включая коллажи из фотографий Гитлера. У трех подозреваемых были проведены обыски. Сообщалось, что некоторые из солдат писали о своем желании «навести порядок» с помощью оружия.

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