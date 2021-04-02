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Смертница отказалась сдаваться и взорвала себя вместе с ребенком

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Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Смертница в Тунисе отказалась сдаваться силовикам и взорвала себя вместе с ребенком. Инцидент произошел во время контртеррористической операции, передает Associated Press.

Силовики преследовали группу экстремистов в горной провинции Кассерин. Когда одного из джихадистов убили, его жена привела в действие пояс с взрывчаткой, тем самым убив себя и своего ребенка, которого она держала на руках. Ее старшая дочь, находившаяся рядом, осталась в живых.

В ходе второй операции силовикам удалось ликвидировать предполагаемого главаря группировки «Джунд аль-Хилафа», присягнувшей на верность террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Ирака поймали так называемого эмира Тигра — одного из лидеров ИГ. Во время миссии в центральном Ираке вооруженным силам страны удалось выследить террориста и устроить засаду.

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