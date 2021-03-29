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Исламисты захватили целый город в Африке

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Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Повстанцы-исламисты захватили город Пальма на севере Мозамбика и удерживают его уже более пяти дней, пишет Associated Press.

Из города бежали около 35 тысяч жителей, некоторые из них укрылись в окрестных населенных пунктах, другие — в джунглях. Армия пытается вернуть контроль над городом и ждет помощи от вооруженных сил соседней ЮАР.

Известно о десятках погибших мирных жителей. Многие из них были жестоко казнены: известно об обезглавливаниях. В числе пропавших без вести — иностранные граждане, их насчитывается от 40 до 60 человек. Известно также о том, что террористы атаковали автомобильную колонну горожан, пытавшихся сбежать и убили или пленили большую часть из них.

Сообщается, что повод для атаки повстанцев — продолжение работы французского энергетического проекта недалеко от города. Под предлогом борьбы с французским влиянием они терроризируют местное население уже более трех лет. Как указывает France 24, в 2019 году группа, ответственная за захват Пальмы, присягнула на верность «Исламскому государству» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России).

О жестоких казнях, которые проводят исламисты в Мозамбике, сообщалось ранее в марте. Тогда стало известно, что они отрезали головы детям на глазах у их матерей.

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