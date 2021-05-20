Военный пригрозил напасть на вирусолога, украл гранатометы и скрылся от властей

Бельгийский военный Юрген Конингс находится в бегах после того, как пригрозил напасть на вирусолога Вана Ранста, который консультирует правительство по вопросу противодействия коронавирусу. Мужчину разыскивает полиция и армия: перед тем, как скрыться, он украл с военной базы целый арсенал оружия, передает Het Nieuwsblad.

46-летний Конингс ушел из дома в понедельник. Его девушка позвонила военным, обнаружив его письма семье и друзьям: в них он прощался, утверждая, что «не желает больше жить в обществе, которым правят политики и вирусологи». Перед его исчезновением с военной базы, где он служил, пропали четыре гранатомета, пистолет-пулемет, пистолет и бронежилет.

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Власти считают, что Конингс может быть опасен не только для себя, но и для других — вероятно, он не сдастся без боя или даже нападет на кого-то. Незадолго до своего исчезновения он спрашивал у своих подписчиков в социальных сетях, знают ли они адрес Вана Ранста. Имеются также данные, что Конингс несколько раз приезжал в город, где живет Ван Ранст, чтобы разведать обстановку. В связи с этим вирусолога и его семью временно поместили в безопасное место.

Беглеца ищут в лесу, располагающемся недалеко от его дома у границы с Нидерландами. Известно, что он имел связи с кругами экстремистов — общался с другими военными, которых позже раскрыли как членов неонацистских группировок. Осужденный за организацию такой группы бывший солдат Томас Бутенс написал пост в твиттере в поддержку Конингса, когда о письмах последнего стало известно.

В прошлом году мужчина, подозреваемый в экономическом преступлении, сбежал из квартиры в Иваново со своим охотничьим карабином «Сайга» и травматическим пистолетом. На его поиски бросили полицию и Росгвардию. Спустя два дня поисков было найдено его оружие, а затем он записал видеообращение и сдался полицейским.