В российском городе начали искать сбежавшего из дома мужчину с оружием

В Иванове правоохранительные органы начали искать сбежавшего из дома вооруженного мужчину. Об этом в среду, 14 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина является подозреваемым в экономическом преступлении. В ночь на 14 октября он сбежал из квартиры на улице Ростовской со своим охотничьим карабином «Сайга» и пистолетом. Его поисками занимаются региональная полиция и сотрудники Росгвардии. Силовики просят граждан не покидать свои дома.

13 октября сообщалось, что 18-летнего Данилу Монахова, который убил трех человек и ранил еще троих в селе Большеорловское Нижегородской области, нашли мертвым. Накануне Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед, его стрелок убил на месте. Затем юноша открыл огонь по пассажирскому автобусу.