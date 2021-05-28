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Иммунолог назвал подходящее время для вакцинации от COVID-19

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Фото: АГН «Москва»

Вакцинацию лучше пройти в ближайшее время и не откладывать до осени. Об этом в интервью радио Sputnik заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Некоторые специалисты считают, что с вакцинацией можно не торопиться из-за ожидаемого спада заболеваний COVID-19, но Болибок посоветовал предупредить возможное заболевание в период летнего отдыха.

Врач пояснил, что летом повышается число контактов из-за перемещений во время отпусков. Это обеспечит защиту всей семьи. Как отметил врач, вакцинация не будет лишней и для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, потому что у них тоже наблюдаются повторные заболевания в нетяжелой форме.

«Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции», — посоветовал Болибок.

Он также отметил, что прививка поможет преодолеть постковидный синдром людям, переболевшим COVID-19. По словам врача, те, кто переболел полгода назад, могут уже сейчас сделать прививку.

Ранее эпидемиолог Кафиль Хафизов сделал предположение, что вакцинация от коронавируса станет ежегодной. Такую вероятность специалист объяснил появлением новых штаммов вируса и необходимостью постоянно обновлять вакцину.

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