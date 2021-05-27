Эпидемиолог счел вероятной ежегодную вакцинацию от COVID-19

Вакцинация от коронавируса может стать ежегодной. Такое предположение сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, сообщает РИА Новости.

По его мнению, вакцины придется периодически обновлять с учетом новых штаммов коронавируса, и иммунизироваться каждый год, по аналогии с прививкой от гриппа. Ученый уверен, что ближе к осени будет собрана достаточная статистика по эффективности имеющихся вакцин.

26 мая вирусолог Александр Семенов сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19 и пришел к выводу, что вакцина действует эффективнее, чем сформированный иммунитет после болезни. По утверждению специалиста, вакцина распространяется на большее количество штаммов, захватывая общее для всех видов вируса. Если же человек подхватил определенный штамм и заболел, то он также может переболеть снова, если заразится другим штаммом коронавируса.

Ранее глава корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски также допустил, что в свете быстрых изменений нового коронавируса может потребоваться ежегодное проведение вакцинации от инфекции. По его словам, вирус меняется очень быстро, что, вероятно, скажется на эффективности вакцин. Горски заявил, что необходимо провести подготовку на следующие несколько лет.