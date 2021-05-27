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Названы профессии для обязательной вакцинации от COVID-19

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Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Вакцинация от COVID-19 не может быть обязательной по законодательству, но представители некоторых профессий не будут допущены к работе без прививки, заявил медицинский юрист, старший партнер юридической группы «Ремез, Печерей и Партнеры» Иван Печерей. Его слова передает РИА Новости.

Среди таких профессий — врачи, педагоги, соцработники. Юрист пояснил, что при остром осложнении эпидемиологической обстановки главный санитарный врач вправе объявить эпидемию. «В данной ситуации она становится обязательной для тех категорий людей, которые попали в Национальный календарь прививок», — сказал Печерей.

При этом, по его словам, права отказаться от прививки у представителей вышеуказанных профессий никто не отбирает. Они могут написать отказ, но тогда им запретят продолжить работу.

Ранее власти Якутии решили ввести обязательную вакцинацию жителей от COVID-19 после постановления главного санитарного врача республики об обязательной иммунизации населения. Муниципалитетам и городам было поручено издать соответствующие нормативные акты. Но позже пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев заявил, что обязательной вакцинации от COVID-19 в Якутии не будет, в постановлении санитарного врача речь шла об организации массовой прививочной кампании.

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