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В Роспотребнадзоре рассказали о необходимости прививки для переболевших COVID-19

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендует переболевшим коронавирусом привиться через несколько месяцев после болезни. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает РИА Новости.

«У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту», — отмечают в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, необходимо привиться через несколько месяцев после заболевания.

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