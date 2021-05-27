В центре Гамалеи заявили о незаразности получивших оба компонента «Спутника V»

Пациенты, которые получили оба компонента вакцины «Спутник V», не выделяют вирус и не являются источником опасности для других, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин. Его слова передает РИА Новости.

«Получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме», — добавил он.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».