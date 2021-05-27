В центре Гамалеи назвали процент полностью привитых от коронавируса россиян

В России от коронавируса полностью привиты десять процентов граждан. Такую цифру назвал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин, передает «Интерфакс».

«Мы, к сожалению, не являемся лидерами с точки зрения вакцинации, динамика у нас довольно-таки низкая по сравнению с другими странами», — сказал ученый.

Он отметил, в Израиле, Великобритании и США, где вакцинирована половина и более населения, происходит явное снижение заболеваемости COVID-19 и смертности. По его словам, это доказывает эффективность массовой иммунизации.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о почти 17 миллионах россиян, получивших первый компонент вакцины от коронавируса. Он сказал, что к осени этого года привиться должны 60 процентов населения.