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Мурашко назвал число получивших минимум одну дозу вакцины россиян

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Почти 17 миллионов россиян на данный момент получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Речь идет о первом компоненте прививки, которая ставится в два этапа. По мнению Мурашко, вакцина показывает высокую эффективность, но важно «не остановиться на каких-то цифрах», а создать коллективный иммунитет, чтобы «вирус ушел из страны».

Ранее Мурашко высказал план, что к осени 2021 года вакцину от коронавируса должны получить 60 процентов взрослого населения России, отметив, что для этого необходимо обеспечить доступность прививки, а также создать удобный график работы прививочных пунктов.

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