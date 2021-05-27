Мурашко назвал число получивших минимум одну дозу вакцины россиян

Почти 17 миллионов россиян на данный момент получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Речь идет о первом компоненте прививки, которая ставится в два этапа. По мнению Мурашко, вакцина показывает высокую эффективность, но важно «не остановиться на каких-то цифрах», а создать коллективный иммунитет, чтобы «вирус ушел из страны».

Ранее Мурашко высказал план, что к осени 2021 года вакцину от коронавируса должны получить 60 процентов взрослого населения России, отметив, что для этого необходимо обеспечить доступность прививки, а также создать удобный график работы прививочных пунктов.