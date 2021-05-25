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Минздрав назвал способ переломить напряженную ситуацию с COVID-19 в регионах

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах России остается напряженной, переломить ее можно при достижения необходимого коллективного иммунитета. Такой способ назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам министра, чтобы достичь нужных показателей, нужна вакцинация. Он призвал медиков самим подавать пример ответственного отношения к здоровью.

Ранее сообщалось, что на 24 мая в России полностью вакцинированы от коронавируса более 10 миллионов жителей. Как заявил глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин, всего было сделано 25 миллионов прививок.

20 мая эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что низкие темпы вакцинации в России могут быть связаны в том числе с движением антипрививочников, которое «существовало во все времена».

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