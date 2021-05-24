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Россиянам раскрыли особенности вакцинации от COVID-19 в жару

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Фото: Николай Хижняк / «Коммерсантъ»

В жаркую погоду перед прививкой от COVID-19 стоит побыть в прохладном помещении, чтобы нормализовать состояние организма, а после укола надо подождать от 30 минут до часа, прежде чем выходить на солнце. Особенности вакцинации раскрыл российский врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, передает «Радио 1».

«Если по жаре человек "в мыле" пришел делать прививку, это даже негигиенично, могут быть всякие осложнения, хотя бы потому что трудно будет обеззаразить само место укола. Поэтому надо спокойно прийти и "остыть"», — сказал он.

Жемчугов добавил, что сразу «выскакивать на жару» после вакцинации не нужно. Он объяснил, что практически все побочные эффекты случаются в первый час после прививки, поэтому следует подождать в прохладном помещении.

Он также рекомендовал хорошо выспаться перед прививкой, а при наличии серьезных заболеваний — проконсультироваться с врачом.

Ранее сообщалось, что на 24 мая в России полностью вакцинированы от коронавируса более десяти миллионов жителей. Как заявил глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин, всего было сделано 25 миллионов прививок.

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