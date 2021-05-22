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Мишустин объяснил изменившееся отношение к «Спутнику V»

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Россияне изменили свое отношение к отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V» благодаря ее разработчику Денису Логунову, который испытал препарат на себе и открыто рассказал о его создании. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Вместе со своим коллективом он [Логунов] разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину. Открыто рассказывал о том, как шло создание препарата. Благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине. Лично знаю людей, которые раньше скептически относились к этой разработке», — объяснил премьер в ходе просветительского марафона «Новое знание».

Также Мишустин подчеркнул, что благодаря профессионализму и настойчивости ученых и врачей Россия стала победителем в создании эффективных вакцин против коронавируса. Он напомнил, что для граждан страны доступна бесплатная вакцинация.

«Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в 70 странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: "Спутник V" — одна из самых востребованных вакцин в мире», — заявил премьер.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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