Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась, роста числа новых выявляемых случаев нет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

Собянин указал, что за прошлую неделю снизились показатели и по госпитализации, и по количеству выявленных больных.

«Но сам уровень все равно остается достаточно высоким, поэтому надо прививаться», — сказал он.

26 мая Собянин предложил создать в московских ресторанах зоны для посетителей, привитых от коронавируса. Он указал, что за год столица потеряла половину туристов, что отразилось на сфере услуг и общепита.

За последние сутки в Москве выявили 3274 новых случая коронавируса, общий показатель с начала пандемии составил 1 170 396.