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Собянин предложил создать зоны для привитых от COVID-19 в ресторанах Москвы

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Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям создавать в ресторанах столицы зоны для привитых от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал он. Мэр отметил, что Москва за год потеряла половину туристов, что стало большой проблемой для сферы услуг и общепита.

Столичные рестораторы предложили градоначальнику не сразу штрафовать за нарушение антикоронавирусных мер — сначала делать предупреждение и проводить профилактику, а только потом выписывать штраф. Он пообещал обсудить этот вопрос с профильными ведомствами.

Ранее Собянин заявил, что Москва достойно справилась с вызовами, которые поставила перед ней пандемия коронавируса. По словам градоначальника, столица справилась с пандемией не хуже, чем другие крупные города в мире, а по некоторым показателям даже смогла превзойти их.

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