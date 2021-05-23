Собянин оценил успехи Москвы в борьбе с пандемией

Москва достойно справилась с вызовами, которые поставила перед ней пандемия коронавируса. Так успехи столицы в борьбе с распространением инфекции оценил мэр города Сергей Собянин в интервью на телеканале «Россия-1», передает РИА Новости.

По словам градоначальника, Москва справилась с пандемией не хуже, чем другие крупные города в мире, а по некоторым показателям даже смогла превзойти их. «С учетом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше», — заявил мэр.

Собянин отметил слаженную работу всей системы, которая позволила городу продолжать жить нормальной жизнью. В частности, свой вклад в это внесли московские медики, а также работники социальных и транспортных служб, считает градоначальник.

Ранее в мае Собянин призвал москвичей активнее прививаться от коронавируса на фоне пандемии. Он напомнил, что для достижения популяционного иммунитета антитела должны быть у 70 процентов населения.