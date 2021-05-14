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Собянин оценил эффективность вакцинации от коронавируса

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил эффективность вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, 99 процентов привившихся не болеют после вакцинации. Он также подчеркнул, что все вакцинированные чувствуют себя хорошо. При этом мэр добавил, что у него самого спустя год после вакцинации от COVID-19 сохраняются антитела.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, но наблюдается небольшой рост заболеваемости. Он также отметил, что от коронавируса уже привились порядка 1,3 миллиона москвичей. Мэр призвал жителей столицы активнее вакцинироваться. «Привиться можно в любом месте в любое время, надо беречь свое здоровье», — резюмировал глава города.

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