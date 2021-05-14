Власти Москвы прокомментировали рост заболеваемости COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, наблюдается рост заболеваемости. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

«Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», — прокомментировала Ракова.

Также она отметила, что периодические повышения и понижения заболеваемости возможны.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» бывший главный инфекционист Москвы связал резкий рост заболеваемости COVID-19 с майскими праздниками. Врач также отметил, что ситуация с коронавирусом в России нормализуется в течение недели.

14 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в России с 20 марта выявили максимальное число зараженных COVID-19. Согласно статистике, за сутки зафиксировано 9632 инфицированных. Большинство случаев выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.