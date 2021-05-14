Биолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 при 100-процентной вакцинации

Рост заболеваемости коронавирусом может начаться даже при стопроцентной вакцинации населения, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Ее слова передает РИА Новости. Такое может случиться, если людей привьют препаратами слабее, чем «Спутник V», Pfizer и Moderna, добавила специалист.

Она объяснила, что на Сейшельских островах удалось привить сто процентов населения не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca, поэтому через какое-то время снова началась вспышка заболеваемости.