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Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: В. Новикова / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, но наблюдается небольшой рост заболеваемости, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но сам уровень заболевания достаточно большой», — прокомментировал он.

Собянин также отметил, что от коронавируса уже привились порядка 1,3 миллиона москвичей. Мэр призвал жителей столицы активнее вакцинироваться. «Привиться можно в любом месте в любое время, надо беречь свое здоровье», — резюмировал глава города.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, наблюдается рост заболеваемости. Она отметила, что периодические повышения и понижения возможны.

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