Онищенко успокоил россиян насчет роста случаев коронавируса

Оснований беспокоиться из-за роста случаев заражения коронавирусом в России нет — число выздоровевших пациентов превышает число заразившихся. Об этом «Ленте.ру» заявил бывший главный санитарный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко.

«Выздоровело за сутки больше человек, чем заболело. Вот это динамика. Вы всегда на это смотрите. Если это (рост заболеваемости — прим. «Ленты.ру») будет продолжаться, тогда будем делать выводы. Пока я не вижу оснований [беспокоиться]. Удерживается баланс — больше выписывается, чем заражается», — сказал он.

За последние сутки в России выявлено 9462 новых случая коронавируса в 84 регионах, полностью выздоровели 9756 человек. Число инфицированных за последние 24 часа стало максимальным с 20 марта.

Российские медики связывают рост заболеваемости с майскими праздниками. Ранее в беседе с «Лентой.ру» бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране нормализуется в течении недели.

По рекомендации Роспотребнадзора дни с 4 по 7 мая были объявлены нерабочими. Дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая изначально были праздничными.