Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в Москве

Процесс вакцинации в Москве происходит медленно, за полгода прививку сделали только 1,3 миллиона жителей. Так эти темпы оценил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что для достижения популяционного иммунитета антитела к вирусу должны появиться у 70 процентов горожан. Если этот уровень не будет достигнут, другие меры не помогут остановить инфекцию, подчеркнул градоначальник.

Собянин указал, что люди продолжают заболевать, сейчас в столичных больницах находится около девяти тысяч инфицированных, поэтому москвичам необходимо активнее прививаться. По словам мэра, граждане должны ответить себе на вопрос, будут они болеть COVID-19 или не будут.

При этом власти пытаются мотивировать граждан делать прививку. Например, в Москве в конце апреля началась акция «Миллион призов», в рамках которой вакцинированные пенсионеры могут получить подарки.

Больше недели почти каждый день в столице регистрируется свыше трех тысяч новых случаев заражения. Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев предположил, что подъем заболеваемости связан с майскими праздниками.