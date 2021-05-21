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Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в Москве

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Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Процесс вакцинации в Москве происходит медленно, за полгода прививку сделали только 1,3 миллиона жителей. Так эти темпы оценил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что для достижения популяционного иммунитета антитела к вирусу должны появиться у 70 процентов горожан. Если этот уровень не будет достигнут, другие меры не помогут остановить инфекцию, подчеркнул градоначальник.

Собянин указал, что люди продолжают заболевать, сейчас в столичных больницах находится около девяти тысяч инфицированных, поэтому москвичам необходимо активнее прививаться. По словам мэра, граждане должны ответить себе на вопрос, будут они болеть COVID-19 или не будут.

При этом власти пытаются мотивировать граждан делать прививку. Например, в Москве в конце апреля началась акция «Миллион призов», в рамках которой вакцинированные пенсионеры могут получить подарки.

Больше недели почти каждый день в столице регистрируется свыше трех тысяч новых случаев заражения. Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев предположил, что подъем заболеваемости связан с майскими праздниками.

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