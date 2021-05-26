Вирусолог оценил идею создания зон для привитых от COVID-19 в ресторанах Москвы

Введение свободных от COVID-19 зон в ресторанах не приведет к значительным результатам. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии наук (РАН), вирусолог Сергей Нетесов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Эти две зоны практически ничего не дадут, потому что все равно остаются места, где люди будут пересекаться. Нужно, как в Израиле, где в рестораны пускают только вакцинированных», — заявил он.

Также Нетесов подчеркнул, что при высокой концентрации вируса заболеть может и вакцинированный человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям создать зоны для привитых от COVID-19 в ресторанах Москвы. Он добавил, что за год столица потеряла половину туристов, что стало проблемой для сферы услуг и торговли.