Россия
 
Последние новости
Россия прокомментировала миллиардные потери Украины от «Северного потока-2»
Доказательства лабораторного происхождения коронавируса оказались ошибочными
Франция прокомментировала данные о слежке США за европейскими политиками
Лавров рассказал о возведенных Европой окопах
Россиянам назвали способы отпугнуть квартирных воров
Верховный суд оставил в силе взыскание с Грудинина миллиарда рублей
Российского депутата арестовали по делу о детском порно
Нападающий сборной России Заболотный перешел в ЦСКА
Названы российские регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
Солистка Little Big призналась в романе с фронтменом группы Ильей Прусикиным
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявлено 8475 новых случаев коронавируса за день

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В России за сутки выявлено 8475 новых случаев коронавируса в 83 регионах. За все время пандемии заразились более пяти миллионов жителей страны, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего зараженных за день обнаружено в Москве — 2614 человек. Следом идут Санкт-Петербург (822 горожанина) и Подмосковье (752 жителя). Ни одного инфицирования не произошло на Чукотке и в Ненецком округе. На одного пациента стало больше в Еврейской автономной области.

Зафиксированы 339 смертей, еще 6715 жителей поправились. Всего с начала эпидемии скончались 121 501 заразившихся, почти 4,7 миллиона пациентов выздоровели.

Днем ранее, 30 мая, зафиксировано рекордное с марта число заражений за сутки — 9694 случаев. В тот день в столице число больных увеличилось на 3719 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили рекордное число зараженных коронавирусом
Минздрав назвал главное условие ухода коронавируса из России
Онищенко оценил версию лабораторного происхождения коронавируса