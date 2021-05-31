В России выявлено 8475 новых случаев коронавируса за день

В России за сутки выявлено 8475 новых случаев коронавируса в 83 регионах. За все время пандемии заразились более пяти миллионов жителей страны, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего зараженных за день обнаружено в Москве — 2614 человек. Следом идут Санкт-Петербург (822 горожанина) и Подмосковье (752 жителя). Ни одного инфицирования не произошло на Чукотке и в Ненецком округе. На одного пациента стало больше в Еврейской автономной области.

Зафиксированы 339 смертей, еще 6715 жителей поправились. Всего с начала эпидемии скончались 121 501 заразившихся, почти 4,7 миллиона пациентов выздоровели.

Днем ранее, 30 мая, зафиксировано рекордное с марта число заражений за сутки — 9694 случаев. В тот день в столице число больных увеличилось на 3719 человек.