Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил версию лабораторного происхождения коронавируса. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Онищенко, на данный момент не может быть доказана ни одна из версий происхождения вируса. Такая ситуация сложилась из-за конвенции по биологическому и токсинному оружию, которая не работает без признанного всеми странами легитимного механизма контроля, считает депутат. «И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции», — заключил он.

В данный момент самой важной задачей является борьба с коронавирусом, отметил Онищенко, напомнив о необходимости сделать прививку и соблюдать меры безопасности.

Ранее издание Daily Mail опубликовало исследование британских и норвежских ученых, в котором утверждается, что китайские ученые создали COVID-19 в лаборатории в Ухане, а затем попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, будто произошел естественным образом от летучих мышей. По мнению авторов, вирус SARS-CoV-2 не имеет надежного естественного предка.

В марте этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала итоги работы международной группы экспертов, посетивших Ухань для поиска источника происхождения коронавируса. В докладе указывается, что утечка из лаборатории крайне маловероятна, основной версией можно считать передачу вируса от летучих мышей через другое животное.

Однако США и 13 других государств выразили сомнения в результатах работы экспертов и потребовали проведения прозрачного и независимого расследования. В Китае такую позицию называют политической и не имеющей ничего общего с наукой.