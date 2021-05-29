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Проверкой версии появления COVID-19 в лаборатории занялась Британия

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Фото: John Sibley / Reuters

Спецслужбы Великобритании занялись собственной проверкой версии о том, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение, а теперь сотрудничают по этому вопросу с США и обмениваются с ними полученными данными. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник пишет The Telegraph.

Ранее Белый дом указал, что возможность аварии в лаборатории в китайском Ухане до сих пор не исключена. До этого президент США Джо Байден сообщил, что американские спецслужбы по-прежнему разрабатывают две версии — естественная передача от животного к человеку и утечка из научного учреждения.

Байден отвел 90 дней на сбор и анализ информации, который должен дать окончательный ответ на вопрос. Как указал британский источник, Великобритания тоже не исключает искусственного происхождения SARS-CoV-2.

В марте этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала итоги работы международной группы экспертов, посетивших Ухань для поиска источника происхождения коронавируса. В докладе указывается, что утечка из лаборатории крайне маловероятна, основной версией можно считать передачу вируса от летучих мышей через другое животное.

Однако США и 13 других государств выразили сомнения в результатах работы экспертов и потребовали проведения прозрачного и независимого расследования. В Китае такую позицию называют политической и не имеющей ничего общего с наукой.

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