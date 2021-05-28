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Разведслужбы США заявили о наличии данных о происхождении коронавируса

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Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Разведслужбы США заявили о наличии некоторых данных, с помощью которых удастся установить источник возникновения коронавируса нового типа. Об этом пишет The New York Times.

По информации газеты, у представителей разведки есть неизученная информация, для лучшего понимания которой необходим компьютерный анализ.

Речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в Ухане и характер начала вспышки коронавируса.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь потребовал, чтобы американские власти объяснили вспышку загадочного вируса в штате Вирджиния, которая произошла в июле 2019 года, незадолго до пандемии коронавируса. Китайские власти и до этого не раз указывали на возможность утечки коронавируса из американской военной лаборатории Форт-Детрик и даже просили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести международное расследование.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В нем говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.

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