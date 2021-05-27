В Японии предупредили о появлении «олимпийского» штамма COVID-19

Глава союза врачей Японии Наото Уэяма предупредил, что проведение Олимпиады в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже способствовать появлению «олимпийского» варианта коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Уэямы, на спортивные соревнования приедут представители из 200 стран, которые привезут в Японию варианты COVID-19 со всего мира.

«Все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, соберутся здесь — в Токио. Мы не можем отрицать даже возможность нового штамма, который возникнет после Олимпиады», — заявил глава союза врачей Японии.

Ранее профессор эпидемиологии университета Отаго и советник новозеландского правительства Майкл Бейкер предостерег Японию от проведения Олимпиады. Он заявил, что цена подобного решения — человеческие жизни, поскольку такое мероприятие полностью идет вразрез с мерами по сдерживанию коронавируса.

24 марта 2020 года было решено перенести летнюю Олимпиаду в Токио до 2021-го из-за пандемии коронавируса. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. В настоящий момент во всей стране продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Согласно опросам, от 60 до 80 процентов японцев хотели бы, чтобы Олимпиаду снова перенесли или совсем отменили.