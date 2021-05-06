Выбраны вакцины для участников Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал вакцины для участников Олимпийских игр 2021 года в японском Токио. Об этом сообщается на сайте организации.

В МОК заявили, что участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио смогут привиться от коронавируса двумя видами вакцин — Pfizer и BioNTech. «Это делается не только для обеспечения безопасной среды во время Игр, но и из уважения к жителям Японии», — говорится в сообщении комитета.

В январе этого года основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс посчитал, что если вакцина от коронавируса будет успешно распространяться по миру, тогда Олимпиаду удастся провести. По его мнению, необходимо следить за массовой дистрибуцией дешевых вакцин.

О том, что летняя Олимпиада отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта 2020 года. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.

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