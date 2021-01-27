Билл Гейтс назвал главное условие проведения Олимпиады в Токио

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал главное условие проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Его слова приводит Kyodo.

Гейтс посчитал, что если вакцина от коронавирусной инфекции будет успешно распространяться по миру, тогда соревнования удастся провести. По его мнению, необходимо следить за массовой дистрибуцией дешевых вакцин в течение ближайших двух или трех месяцев.

22 января 65-летний Гейтс привился от коронавируса. Он заявил, что после прививки чувствует себя отлично.

В этот же день сообщалось, что власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отмены Олимпиады, отложенной на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19. Однако затем правительство страны заявило, что окончательное решение пока не принято.

О том, что летняя Олимпиада отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта 2020 года. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.

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